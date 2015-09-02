У Львові з початку року від укусів тварин постраждали понад 500 осіб
09:22, 02 вересня 2015Новини регіонів
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У Львові з початку року від укусів тварин постраждали 503 особи.
У Львові з початку року від укусів тварин постраждали понад 500 осіб / Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається в повідомленні, 224 постраждалим від укусів надавалася вакцинація від сказу.
Загалом у Львівській області цього року зареєстровано 10 випадків сказу серед тварин: 8 лисиць, 1 собака та 1 кіт.
Щорічно в Україні реєструється близько 100-110 тис. осіб, які звернулись за медичною допомогою з приводу укусів тваринами.
З 1991 року в Україні зареєстровано 49 випадків загибелі людей від сказу.
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