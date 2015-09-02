У Львові з початку року від укусів тварин постраждали понад 500 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається в повідомленні, 224 постраждалим від укусів надавалася вакцинація від сказу.

Загалом у Львівській області цього року зареєстровано 10 випадків сказу серед тварин: 8 лисиць, 1 собака та 1 кіт.

Щорічно в Україні реєструється близько 100-110 тис. осіб, які звернулись за медичною допомогою з приводу укусів тваринами.

З 1991 року в Україні зареєстровано 49 випадків загибелі людей від сказу.