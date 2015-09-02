У Сумах відкрили стоматологічний навчально-науковий корпус медуніверситету

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, сьогодні під час урочистого відкриття міський голова Сум Олександр Лисенко та ректор СумДУ Анатолій Васильєв навзаєм подякували один одному за плідну співпрацю на благо обласного центру.

Згідно із повідомленням, стоматологічний корпус є одним із об’єктів, що розташований на території садиби по вул. Санаторна, площею 2,8 га. Головний будинок, в якому коштом університету створено санаторій-профілакторій СумДУ, є пам’яткою архітектури XIX – початку XX століття національного значення.

«Під час реконструкції будівлі корпусу, що була майже зруйнована, добудовано другий та третій поверхи. Роботи виконано в єдиному архітектурному стилі із санаторієм-профілакторієм. Будівництво велося за власні кошти університету. Корпус оснащений сучасними меблями та обладнанням для навчання студентів і надання стоматологічних послуг сумчанам, зокрема, тут облаштовано зубопротезну лабораторію, стоматкабінети, рентгенкабінет», – зазначає прес-служба мерії.

Як повідомив Васильєв, наступним етапом у відновленні історичної садиби стане реконструкція будівлі колишнього клубу, на будівництво якого необхідно приблизно 3-4 роки.