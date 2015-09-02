У Житомирській області після дня народження з отруєнням до лікарні потрапили 12 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Держсанепідслужби України в Житомирській області.

Як наголошується в повідомленні, фахівці Держсанепідслужби повідомили про виникнення спалаху гострої кишкової інфекції в селі Мала Горбаша Новоград-Волинського району.

Станом на ранок 1 вересня, 12 осіб, з них 7 дітей, що перебувають на стаціонарному лікуванні в одній з лікарень області з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

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Спалах гострої кишкової інфекції виник після святкування дня народження. Усі страви готувалися в домашніх умовах. Попередньо встановлено, що основними причинами спалаху були грубі порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.

Зокрема, порушені технології приготування та зберігання готових страв та продуктів, зафіксовано відсутність умов для дотримання правил особистої гігієни. Готові страви зберігалися із порушенням температурного режиму. Усі ці чинники сприяли виникненню спалаху.

Бактеріологічні дослідження та протиепідемічні заходи тривають. Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби Житомирської області.