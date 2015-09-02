В Одесі почали видавати свідоцтва про народження дитини у пологовому будинку

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, в Одесі вперше в Україні було представлено нововведення — державна реєстрація новонародженої дитини в пологовому будинку під час виписки. В Одесі базою для реалізації пілотного проекту став міський пологовий будинок №5.

«Перші три малюки сьогодні вже отримали свідоцтво про народження під час виписки з пологового будинку. Співробітник відділу РАЦС Одеського обласного управління юстиції оформляє всі необхідні документи і з використанням відповідного програмного забезпечення вносить дані до державного реєстру безпосередньо на території пологового будинку», - зазначили в департаменті.

Очікується, що пілотний проект спростить взаємодію молодих батьків з державними структурами і значно заощадить час, необхідний для реєстрації дитини.

За словами головного лікаря пологового будинку Віталія Гордєєва, завдяки нововведенню, мати дитини отримує свідоцтво про народження відразу під час виписки і їй не потрібно додатково їхати до РАГСу.

У відомстві додали, що в подальшому буде розглянуто питання про поширення цієї ініціативи на всі міські пологові будинки Одеси.