До лікарень Чернігова доставили 11 постраждалих під Радою правоохоронців

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

За інформацією співробітника відділу, 11 міліціонерів перевезли до лікарень Чернігова учора ввечері. Їх госпіталізували в обласну та відомчу лікарні.

"Ще двох, стан здоров'я яких складніший, перевезуть реанімобілем сьогодні", - зазначив працівник відділу зв'язків із громадськістю УМВС в області.

Всього у сутичках під парламентом 31 серпня постраждали 13 чернігівських міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. У сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці. Від поранень померли троє солдатів Нацгвардії.