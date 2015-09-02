До лікарень Чернігова доставили 11 постраждалих під Радою правоохоронців
До лікарень Чернігова перевезли 11 правоохоронців, які отримали поранення та травми під час подій під Верховною Радою України 31 серпня.
До лікарень Чернігова доставили 11 постраждалих під Верховною Радою правоохоронців / Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.
За інформацією співробітника відділу, 11 міліціонерів перевезли до лікарень Чернігова учора ввечері. Їх госпіталізували в обласну та відомчу лікарні.
"Ще двох, стан здоров'я яких складніший, перевезуть реанімобілем сьогодні", - зазначив працівник відділу зв'язків із громадськістю УМВС в області.
Всього у сутичках під парламентом 31 серпня постраждали 13 чернігівських міліціонерів.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.
Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. У сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці. Від поранень померли троє солдатів Нацгвардії.