У лікарнях столиці залишаються 35 постраждалих під час сутичок біля ВР

Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Києва залишаються 35 осіб, постраждалих під час сутичок біля Верховної Ради 31 серпня.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

«Всього до закладів системи охорони здоров’я було госпіталізовано 50 осіб. З них: тяжкі - 4, середнього ступеню тяжкості - 2, легкі поранені – 44. Померли – 3, переведено до госпіталів (Чернігівського, Черкаського та Київського) –11, виписано – 1», - повідомили в департаменті.

Зокрема, станом на ранок у 17-й лікарні столиці залишались для лікування 29 бійців Національної гвардії та правоохоронців. Один із них у стабільно тяжкому стані. Це боєць, який отримав осколкові пораненням черевної порожнини. Він перебуває в реанімації.

В Олександрівській лікарні столиці проходять лікування 6 постраждалих.

Водночас постраждалого біля ВР журналіста з Франції, у якого було діагностовано черепно-мозкову травму і струс головного мозку, наразі вже виписано з лікарні.

У Департаменті зазначили, що всього за медичною допомогою до бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги звернулося 89 осіб (цивільних та правоохоронців).

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії.

Троє нацгвардійців загинули. Ще понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.