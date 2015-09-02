Київський центр психологічної допомоги запрошує батьків-переселенців на заняття

12 вересня, у Києві, відкриваються групи психологічної допомоги для батьків-переселенців від фахівців Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Вже півроку в київському центрі психологічної допомоги Штабу щосуботи проводяться заняття і консультації для дітей-переселенців. Фахівці спостерігають позитивні зміни стану у дітей, проте зазначають, що комплексна підтримка для дітей і для батьків приносить кращі результати. Тому 12 вересня двері Центру відкриваються для тат і мам.

«Спочатку ми займалися тільки з дітьми і давали короткі консультації батькам. Але останнім часом звернення батьків до психологів із проханням провести окремі «батьківські групи» стали масовими, оскільки всі переселенці травмувалися. Хтось з них стикається з труднощами адаптації на новому місці, хтось був свідком бойових дій, хтось довго не може знайти роботу, – розповідає Дар'я Касьянова, керівник напрямку «Психологічна допомога дітям» Штабу Ріната Ахметова. – Тому прийнято рішення проводити заняття окремо для батьків з урахуванням віку дітей. Заняття розраховані на 3 зустрічі з психологом у вечірній час або вихідні дні. Штаб запрошує всіх бажаючих переселенців з Донбасу, які проживають у Києві».

Читайте такожШтаб Ахметова завершив програму літнього оздоровлення для дітейНа думку психологів, благополуччя дитини залежить від клімату в сім'ї. Якщо мама перебуває в розгубленості, то дитина, повертаючись в сім'ю після занять, знову потрапляє в ситуацію, що травмує. Особливо маленькі діти моментально «зчитують» настрій дорослих і починають панікувати. Тому так важливо навчити батьків справлятися з ситуацією за допомогою спеціальних вправ і технік розслаблення.

У групах батьки разом з психологами зможуть опрацювати такі теми:

• як зміцнювати слабкі сторони виховання;

• як розвивати гармонійну дитину;

• як ростити дитину;

• як прийняти особливості своєї дитини;

• як справлятися зі своїм власним страхом і при цьому допомагати дитині;

• як допомогти адаптуватися до нових умов, у разі зміни житла/школи;

• як батькам навчитися самостійно відновлювати психологічні сили і багато іншого.

Для участі в батьківських групах» в київському психологічному центрі Штабу Ахметова необхідно зареєструватися за телефоном гарячої лінії 0-800-509-001 або телефоном (044) 502-52-17, а також надіслати запит на електронну пошту за адресою: isynelnyk@fdu.org.ua.

Психологічна допомога дітям – одне з основних напрямків роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За рік роботи 27 тисяч дітей та їхніх батьків вже отримали допомогу психологів Штабу.