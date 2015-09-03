Завтра школи і дитячі садки Києва не працюватимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про таке рішення, прийняте сьогодні на екстреній нараді в КМДА, повідомив журналістам Київський міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що на початку сьогоднішнього засідання Київради профільний заступник мера доповідатиме про екологічну ситуацію в місті у зв'язку з пожежами.

За словами Кличка, у місті спостерігається дуже велика задимленість, і щоб зменшити можливість підняття пилу, вирішено максимально задіяти техніку для поливання вулиць.

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Також столична влада вирішила закликати киян по можливості залишитися вдома, особливо це стосується людей з хворобами систем дихання або серцево-судинної системи. “Сьогодні буде скорочено день у школах. Завтра в навчальних закладах - школах, а також дитячих садочках, день скасований”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що місто не може вплинути на пожежу, і додав, що багато залежатиме від напрямку вітру.

Водночас Кличко підкреслив, що перед комунальниками поставлене завдання більше мити вулиці.