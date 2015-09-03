У Львівській області 11-річний хлопчик постраждав від укусу змії / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 вересня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано 11-річного жителя села Верхня Рожанка Сколівського району, якого в кисть руки вкусила змія.

Стан постраждалого на 8:00 3 вересня - середньої важкості.

З настанням теплого сезону у Львівській області від укусів змій постраждало 27 осіб, з них 6 дітей.