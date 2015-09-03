У Києві істотне перевищення шкідливих речовин у повітрі - СЕС

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби в Києві.

«Отримані результати перевищення, станом на 17.45 2 вересня, по сірчистому ангідриду в 10 разів (вул. Сабурова, вул. Закревського) та в 18 разів (Броварське шосе, 25); по діоксиду азоту зареєстроване перевищення у 1,5 рази (вул. Сабурова, вул. Закревського) та в 2 рази (Броварське шосе)», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з продовженням пожежі та надзвичайною ситуацією СЕС заявляє про необхідність посилити заходи щодо зниження кількості шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Також СЕС рекомендує при підвищеній задимленості атмосферного повітря внаслідок пожеж обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі рано вранці (у повітрі знаходиться максимальна кількість смогу) та у найспекотніший час доби.

Слід тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати місця надходження атмосферного повітря (вікна, кватирки тощо) зволоженою тканиною і періодично її змінювати, йдеться в повідомленні.

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Також СЕС радить використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря, проводити вологе прибирання; корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

Крім того, потрібно збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

У СЕС також наголошують, що необхідно уникати потрапляння під дію опадів, у випадку неможливості уникнення – за першої можливості прийняти душ.