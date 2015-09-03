Чим небезпечний сірчистий ангідрид, рівень якого в Києві значно перевищує норму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін сьогодні на прес-конференції.

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Це, за словами Чечоткіна, наслідок горіння торфу та лісу поблизу Києва.

“Стосовно шкоди мешканцям Києва, на сьогодні відмічається збільшення у 5,8 разів вмісту сірчистого ангідриду у повітрі. Це безбарвний газ і він може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів, проте суттєвої шкоди здоров'ю він не завдає”, - запевняє Чечоткін.

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Сірчистий ангідрид (SO2) - клас небезпеки - 3. Безбарвний газ з різким характерним подразнювальним запахом. На повітрі димить, важчий за повітря. При -10,1°С в безбарвну рідину, яка важче води.Добре розчиняється у воді, при цьому утворюється сірчиста кислота, а також у спиртах, ефірі, бензолі. Негорючий, вибухонебезпечний.

Сірчистий ангідрид використовується у виробництві сірчаної кислоти, сірчаного ангідриду, солей сірчаної та сірчистої кислоти, в паперовому і текстильному виробництві, для дезінфекції приміщень. Крім того, застосовується для запобігання вин від скисання і при консервуванні фруктів і ягід. Рідкий сірчистий ангідрид використовується як холодоагент та розчинник.

Гранично допустима концентрація (ГДК) у повітрі населених пунктів: максимально-разова складає 0,5 мг/м3, середньодобова 0,05 мг/м3, в повітрі робочої зони 10 мг/м3, в ґрунті 160 мг/кг При концентрації 0,04-0,5 мг/м3 протягом декількох хвилин створюється загроза для життя. Смертельними вважаються концентрації 1400 мг/м3 протягом 5 хвилин і 7800 мг/м3 протягом 30 хвилин. Пари приводять до судоми, втрату свідомості і смерть від зупинки і паралічу серця.

При ліквідації аварій, пов'язаних з витоком (розливом) сірчистого ангідриду треба ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 400 м, видалити з неї людей, уникати низьких місць. Безпосередньо на місці аварії і на відстані до 400 м від джерела зараження роботи проводять в ізолюючих протигазах і дихальних апаратах.