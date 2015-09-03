На Житомирщині зросла кількість постраждалих від отруєння після святкування дня народження

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Держсанепідслужби України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, зараз у селі Мала Горбаша Новоград-Волинського району зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, що виник після святкування дня народження.

Наразі відомо, що до лікарів за допомогою за останні два дні звернулося 14 осіб, з них 7 дітей. Усі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

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Фахівці здійснюють комплекс протиепідемічних заходів. З метою активного виявлення постраждалих осіб спільно з медичними працівниками здійснюються подвірні обходи, за контактними особами встановлено медичне спостереження.

Бактеріологічні дослідження та протиепідемічні заходи тривають. Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби області.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на Житомирщині після святкування дня народження з підозрою на отруєння до лікарні потрапило 12 людей, з них 7 дітей. Усі святкові страви готувалися в домашніх умовах. Попередньо встановлено, що основними причинами спалаху були грубі порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил. Зокрема, порушені технології приготування та зберігання готових страв та продуктів, зафіксовано відсутність умов для дотримання правил особистої гігієни. Готові страви зберігалися із порушенням температурного режиму.