Черкащанам через дим з Київщини радять носити марлеві пов'язки

Черкащанам радять надягати марлеві пов'язки і закривати вікна / Фото: УНІАН

Як розповів УНІАН речник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, стривожені містяни сьогодні зранку масово телефонують рятувальникам через дим у місті.

За його словами, було багато звернень від черкащан, особливо від тих, хто схильний до алергії, чи має хронічні захворювання органів дихання.

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Жителям Черкас радять закривати вікна, одягати мокрі марлеві пов’язки, пити антиалергенні препарати та контролювати стан здоров’я літніх людей. Певне полегшення принесуть короткочасні дощі та грози у найближчі два дні, проте істотно на ситуацію вони не вплинуть, зазначив Проценко.

Рятувальники несуть службу у посиленому режимі, пожеж в екосистемах на території Черкаської області немає.

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В той же час місто Умань Черкаської області сьогодні вранці також накрило димом. Як повідомили УНІАН в Уманській міськраді, це сталося через пожежу в районі вул. Піківецької, де загорілася суха трава та стерня. Рятувальники вже працюють над ліквідацією пожежі.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області сьогодні спостерігається задимлення через пожежі на Київщині. Черкаська область опинилась в зоні смогу, який спричинили затяжні лісові та торф’яні пожежі на території Київської області. Задимлення спостерігається у Жашківському, Звенигородському, Канівському, Золотоніському, Лисянському, Городищенському, Корсунь-Шевченківському, Черкаському районах області та в Черкасах.