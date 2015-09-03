Кременчук затягнуло димом, у ДСНС поки що не називають джерело задимленості

Кременчук Полтавської області затягнуло димом, у ДСНС поки що не називають джерело задимленості.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ближче до обіду дим почав огортати вулиці міста. Запах диму і задимленість відчувається від Молодіжного до центру міста. Причому, за останній час у районі центру міста Реївки і Кривушів задимленість і запах гару помітно посилилися. Скаржаться на задимленість та жителі Раківки.

Читайте такожЗадимлення у Києві: як вберегти здоров'яУ міській службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до них також надійшла низка скарг на задимленість і запах гару з різних районів міста.

У міськуправлінні ДСНС УНІАН повідомили, що в місті і поряд немає вогнищ загоряння.

«Можливо дим притягнуло з Глобинського району, де вже кілька днів тліють торф'яники. Але там вони тліють вже не один тиждень, а такого у нас не було ще. Можливо дим з Київської області. Ми продовжуємо з'ясовувати причину задимленості», - повідомили в службі ДСНС.

Тим часом у міськвиконкомі Кременчука на 15.30 збирають термінову нараду міської влади та екстрених служб. На порядку денному: задимленість у Кременчуку.