В Черкасах рівень оксиду вуглецю у повітрі перевищує допустиму норму у 4 рази

В Черкасах рівень концентрації оксиду вуглецю (чадного газу) в повітрі перевищує допустиму норму у 4 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Черкаського обласного Гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, зранку 3 вересня у повітрі спостерігалася помірна задимленість. Це наслідок горіння торф’яників та лісного масиву поблизу Києва.

Приземна інверсія та слабкий вітер (переважно західного напрямку 3-5 м/с) сприяють накопиченню у повітрі шкідливих домішок, що негативно впливає на здоров’я людей і навколишнє середовище.

Покращать ситуацію в Черкасах та області довгоочікувані дощі, які знизять показник пожежної небезпеки в екосистемах та очистять атмосферне повітря. 5-6 вересня через Черкащину проходитимуть атмосферні фронти із заходу, що зумовлять короткочасні дощі. При цьому, посилений вітер прискорить процес очищення повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області сьогодні спостерігається задимлення через пожежі на Київщині. Черкаська область опинилась в зоні смогу, який спричинили затяжні лісові та торф’яні пожежі на території Київської області. Задимлення спостерігається у Жашківському, Звенигородському, Канівському, Золотоніському, Лисянському, Городищенському, Корсунь-Шевченківському, Черкаському районах області та в Черкасах.

Влада Черкас рекомендує школам та дитсадкам обмежити проведення прогулянок дітей через задимленість у місті. Також рекомендовано обмежити перебування дітей поза межами приміщень, а всі заходи і заняття проводити при закритих вікнах.