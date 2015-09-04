СЕС зафіксувала у Житомирі суттєве перевищення шкідливих речовин у повітрі через пожежі

У Житомирі зафіксовано суттєве перевищення шкідливих речовин у повітрі в зв’язку з пожежею торф’яників та лісових масивів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області.

«Фахівцями Житомирського міськрайонного відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр» вчора здійснено дослідження повітря Житомира в районі Гідропарку, на площі Визволення, 1, по вулиці Жуйка, 18, по вулиці Малікова, 13, на розі вулиць Східної та Київської, а також у селі Перлявка (під Житомиром -УНІАН). Встановлено, що вміст ангідриду сірчистого в атмосферному повітрі в районі вулиці Малікова, 13 та площі Визволення, 1 перевищував гігієнічний норматив», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з продовженням пожеж у місті СЕС заявила про необхідність посилити заходи щодо зниження кількості шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Так, житомирянам рекомендовано приділяти особливу увагу профілактичним заходам, які обмежують надходження в організм шкідливих речовин.

Довідка УНІАН. За минулу добу рятувальники спільно з лісниками Житомирщини ліквідували 25 пожеж сухої трави. Найбільша кількість загорань (7) виникла в Коростенському районі.