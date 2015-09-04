У Львові почали видавати свідоцтва про народження в пологових будинках

У Львові свідоцтво про народження дитини з 1 вересня можна отримати не лише у РАЦСі, а й у пологовому будинку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, відповідний пілотний проект уже почали реалізовувати у 1-му міському клінічному пологовому будинку на вулиці Мечникова, наступне на черзі у Львові – пологове відділення на вулиці Раппопорта.

«Усі технічні моменти ми відпрацювали з міським управлінням охорони здоров’я. Після народження дитини, мама приходить у спеціально відведений для цього кабінет і пише заяву: прошу видати мені свідоцтво про народження моєї дитини в пологовому будинку. Вказує бажане ім’я та зазначає батьків. Це буде її право, а не обов’язок – паралельно цю послугу все ще надаватимуть у РАЦСі. Тоді ми централізовано перевірятимемо по всіх базах даних, друкуватимемо свідоцтво і наступного дня вручатимемо», – зазначив начальник Головного управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський.