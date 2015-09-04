Внаслідок пожежі багатоповерхівки у Києві 5 людей отруїлися продуктами горіння

Столичні рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в житловому будинку на вулиці Рокосовського, 36.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА, займання виникло на 5-му поверсі дев’ятиповерхівки, поступово вогонь охопив і верхні поверхи.

Сигнал про надзвичайну подію аварійно-рятувальні служби отримали близько 5:35 ранку 4 вересня. Завдяки оперативним діям працівників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та управління з надзвичайних ситуацій міської адміністрації, вогонь вдалося загасити протягом години.

У результаті пожежі до медичних закладів столиці звернулося за допомогою 5 громадян із симптомами отруєння продуктами горіння. Серед них двоє дітей віком до шести років, яких було госпіталізовано до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».

За даними лікарів, стан дітей задовільний.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини виникнення пожежі. Триває слідство.