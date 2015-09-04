У Гайсині з отруєнням госпіталізовані 73 студенти медколеджу

11:38, 04 вересня 2015
Новини регіонів
928

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, гострий ентерит та ентеровірусна інфекція. Перебіг захворювання - легкого та середнього ступенів важкості.

Перебіг захворювання - легкого та середнього ступенів важкості / Фото: УНІАН

У Гайсині Вінницької області з отруєнням госпіталізовані 73 студенти медичного коледжу.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуаацій, з них 59 неповнолітніх.

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, гострий ентерит та ентеровірусна інфекція. Перебіг захворювання - легкого та середнього ступенів важкості.

Причини виникнення збудника інфекції з’ясовується. Остаточний діагноз буде встановлено після лабораторного визначення збудника захворювання.

В осередку захворювання фахівцями СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Вінніцькій області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter