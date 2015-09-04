У Гайсині з отруєнням госпіталізовані 73 студенти медколеджу

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, гострий ентерит та ентеровірусна інфекція. Перебіг захворювання - легкого та середнього ступенів важкості.

У Гайсині Вінницької області з отруєнням госпіталізовані 73 студенти медичного коледжу. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуаацій, з них 59 неповнолітніх. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, гострий ентерит та ентеровірусна інфекція. Перебіг захворювання - легкого та середнього ступенів важкості. Причини виникнення збудника інфекції з’ясовується. Остаточний діагноз буде встановлено після лабораторного визначення збудника захворювання. В осередку захворювання фахівцями СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Вінніцькій області.

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