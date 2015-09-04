Зафіксували новий спалах АЧС у шести господарствах Рівненської області

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України зафіксувала новий спалах африканської чуми свиней, надзвичайно небезпечного вірусного захворювання тварин, у шести підсобних господарствах у селі Будимля Дубровицького району Рівненської області, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, захворювання шести свиней, три з яких загинули, було виявлено 3 вересня. Фахівці науково-дослідного інституту встановили діагноз АЧС за результатами аналізу проб біоматеріалу тварин. Загалом у селі Будимля налічується близько 200 свиней.

Засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, яке відбудеться сьогодні, 4 вересня, визначить план з ліквідації спалаху АЧС, зону загрози й зону нагляду.

«Ситуація перебуває під постійним контролем Головного управління ветеринарної медицини в Рівненській області та Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, це вже не перший випадок АЧС в Дубровицькому районі Рівненської області. У липні цього року захворювання було виявлено у диких кабанів в урочищі «Підкозли» мисливських угідь Українського товариства мисливців і рибалок.

Прес-служба також повідомила, що з 21 неблагополучного з АЧС пункту, виявленого в Україні з початку 2015 року, на сьогодні оздоровлено 10. Карантин триває в 11 неблагополучних пунктах п'яти областей (Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської і Рівненської).

Як повідомляв УНІАН, через почастішання випадків АЧС в Україні, а також спалахи вірусу на одному з найбільших свинокомплексів країни, на початку серпня Кабмін виділив майже 45 млн грн на заходи з боротьби із захворюванням. Серед іншого, ці кошти підуть на депопуляцію диких кабанів, які часто є основними переносниками АЧС. За словами начальника відділу мисливського господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України Івана Шеремети, щоб уникнути розповсюдження вірусу єгери мають намір провести депопуляцію диких кабанів у 12 прикордонних областях України.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково нагріванням до високих температур.