У Вінниці другу добу спостерігається густа задимленість.

Як пояснили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, за підсумками наради комісії з надзвичайних ситуацій, яка відбулася сьогодні, кількість шкідливих речовин у повітрі та радіаційний фон не перевищують норму.

За словами начальника Вінницького міського відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Дмитра Нечипорука, найімовірніше задимленість пов’язана із двома лісовими пожежами, які протягом двох останніх днів сталися в Могилів-Подільському та Калиновському районах. На сьогодні ці пожежі ліквідовані. Також ліквідовано лісову пожежу у Хмельницькій області, але під Хмельницьким наразі ще тліє торфовище. Тривають пожежі і ще в двох сусідніх областях – Житомирській та Київській. Утворенню займань сприяє спекотна та суха погода. Вінницькі ж підрозділи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій у місті повністю готові, техніка на сьогодні вся справна. На даний час пожеж у Вінниці немає.

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За словами начальника вінницького міського відділу Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області Ірини Односталко, вчора було взято заміри у різних мікрорайонах міста. По одному із замірів уже є результати – рівень шкідливих речовин та радіаційний фон в нормі, по трьох інших вулицях – дослідження ще тривають. Найближчим часом ситуація із задимленням має вирівнятися, адже за даними гідрометеорологів вже завтра погода має змінитися на вітряну, а температура повітря значно понизиться. Через кілька днів на Вінницю чекає і дощі.