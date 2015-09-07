У Львові українські та білоруські футбольні фанати здали кров для поранених бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, спільна акція вболівальників обох команд була запланована раніше і відбулася в день матчу між національними футбольними збірними України та Республіки Білорусь, у дорожній станції переливання крові Львівської магістралі.

Здана футбольними фанатами кров після обстеження буде передана для потреб Львівського військового госпіталю.

Як повідомляв УНІАН, на футбольному матчі на стадіоні „Арена Львів” очікується близько 34 тис. уболівальників, у тому числі й з Білорусі.