До лікарні Волновахи госпіталізовано жінку, яка підірвалася на розтяжці
12:01, 07 вересня 2015Новини регіонів
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До лікарні міста Волноваха з осколковими пораненнями госпіталізовано жінку, яка підірвалася на розтяжці.
До лікарні міста Волноваха госпіталізовано жінку, яка підірвалася на розтяжці / Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.
За даними міліції, близько 7 години ранку поблизу блокпосту у селі Березовому жінка 1980 року народження натрапила на вибуховий пристрій, який спрацював. Встановлено, що потерпіла рухалася з м. Макіївки у бік Маріуполя.
Обставини події з’ясовуються.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
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