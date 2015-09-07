До лікарні Волновахи госпіталізовано жінку, яка підірвалася на розтяжці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.

За даними міліції, близько 7 години ранку поблизу блокпосту у селі Березовому жінка 1980 року народження натрапила на вибуховий пристрій, який спрацював. Встановлено, що потерпіла рухалася з м. Макіївки у бік Маріуполя.

Обставини події з’ясовуються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.