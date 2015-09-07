У центрі Києва для людей з вадами зору організовано пішохідний туристичний маршрут / Фото: УНИАН

Як повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, проект реалізовано за ініціативи Discovery Networks та за підтримки КМДА, а також всеукраїнської громадської організації інвалідів по зору (УТОС).

Туристичний маршрут організовано, включаючи територію: біля Пішохідного мосту та біля арки Дружби народів, Володимирської гірки, Парку Слави, Пейзажної алеї. Тут на спеціально встановлених табличках шрифтом Брайля в подробицях будуть описані мальовничі види цих місць.

«Щоб текст табличок не просто розповідав про красу міста, але й допомагав уявити яскраву, повну і детальну картину, до участі в проекті були запрошені відомі сучасні українські письменники Любко Дереш, Галина Ткачук, Катерина Бабкіна, Олесь Ільченко та Ксенія Харченко. Кожен з майстрів слова постарався передати власний погляд на красу Києва настільки повно, щоб незряча людина змогла побачити ці образи в своїх думках», - зазначають в Департаменті.