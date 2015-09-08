У Красноармійську Донецької області запроваджено карантин через випадки сказу тварин

У Красноармійську Донецької області запроваджені карантинні обмеження через випадки сказу тварин.

Як повідомили УНІАН у відділ преси, інформації та зв’язків з громадськістю Красноармійської міської ради, це рішення було ухвалено на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконкомі міської ради. В повідомленні зазначається, що м. Красноармійськ оголошено неблагополучною щодо сказу тварин територією та накладено карантинні обмеження. Крім того, затверджено план комплексних заходів з локалізації та ліквідації вогнища сказу тварин та попередження захворювання людей на сказ.

Як повідомляє Донецька обласна державна телерадіокомпанія, в серпні на території району було зареєстровано два випадки сказу.

«Зокрема в середині серпня від укусу зараженої на сказ кішки померла жителька Родинського. На минулому тижні небезпечний вірус виявили і на території Красноармійська. Заражене сказом кошеня продряпало двох господарів і трьох гостей із іншої області», - сказано в повідомленні .

У повідомленні зазначається, що впродовж щонайменше 60 днів заборонено, як ввозити, так і вивозити з міста тварин, що можуть бути носіями вірусу сказу. Паралельно розпочато масову вакцинацію тварин. Місто отримало дві тисячі доз вакцини.