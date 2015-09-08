На Рівненщині від ураження електрострумом у ванній кімнаті загинули мати та дочка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, нещасний випадок трапився ввечері вчора, 7 вересня, в селі Великий Олексин Рівненського району.

18-річну дочку та 55-річну дружину без ознак життя виявив у ванній кімнаті сільського будинку глава родини, який того дня повернувся додому після стаціонарного лікування.

«Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Провівши огляд місця події та поверхневий огляд обох жінок, правоохоронці висувають версію, що попередньою причиною смерті є ураження електрострумом, адже, на тілі матері є сліди від опіків», - каже тимчасово виконуючий обов`язки начальника Рівненського райвідділу міліції Віталій Дмищук.

Наразі проводиться розслідування.