Житомирщина: у госпіталізованих після дня народження підтверджено сальмонельоз - СЕС

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держсанепідслужби України у Житомирській області, за результатами бактеріологічних досліджень та обстежень встановлено, що збудником, який викликав захворювання є сальмонела тіфімуріум.

Всі постраждалі проходили стаціонарне лікування відповідно до заключного діагнозу «сальмонельоз». Станом на сьогодні усі хворі виписані, інформують у СЕС.

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Фахівці державної санітарно-епідеміологічної служби своєчасно та в повному обсязі провели комплекс протиепідемічних заходів. Вогнище інфекції ліквідували.

Основними причинами спалаху були грубі порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил під час приготування страв. Порушувалась технологія приготування та зберігання готових страв та продуктів. Сприяли виникненню спалаху також відсутність умов для дотримання правил особистої гігієни, зберігання готових страв без відповідного температурного режиму.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому на Житомирщині після святкування дня народження в селі Мала Горбаша Новоград-Волинського району з підозрою на отруєння до лікарні потрапило 14 людей, з них 7 дітей.