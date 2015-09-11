У Миколаєві відкрили оновлений Центр реанімації та інтенсивної терапії обласної лікарні

В Миколаївській обласній лікарні сьогодні відкрили оновлений Центр реанімації та інтенсивної терапії на 10 ліжко-місць.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській облдержадміністрації, Центр оновили у рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017".

Для проведення ремонтних робіт було виділено з обласного бюджету понад 2 млн грн. Крім того, були залучені і кошти лікарні, для розробки проектно-кошторисної документації в сумі - 101,4 тис. грн.

"У відділенні працюватиме пересувна барокамера. За позабюджетні кошти лікарнею придбано протипролежневі матраци, інфузомати для цілодобового введення препаратів", - сказано в повідомленні.

Відділення буде використовувати в роботі мультифільтри для проведення детоксикації хворих з різною патологією.

«Сьогоднішнє відкриття реанімаційного відділення відбулося завдяки економічній децентралізації, завдяки бюджету області, додатковим коштам, які були спрямовані на ремонт», - сказав присутній на відкритті оновленого Центру голова облдержадміністрації Вадим Меріков.