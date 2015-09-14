У Львівській косметологічній лікарні під час пластичної операції померла 18-річна дівчина

Про це повідомило УНІАН джерело в обласному управлінні міліції.

За отриманою інформацією, львів’янка звернулася до Львівської міської косметологічної лікарні щодо проведення операції з корекції носа (ринопластика). Під час операції дівчина померла в хірургічному відділенні косметологічної лікарні, не опритомнівши після наркозу.

За попередніми даними, дівчина була здорова.

У прес-службі ГУ МВС України у Львівській області підтвердили інформацію, що за фактом смерті пацієнтки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 КК України (Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, що карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк).

Однак, у прес-службі обласної міліції відмовилися уточнити дату смерті пацієнтки та назву лікарні посилаючись на те, що ведеться слідство і „на даний час очікуються офіційні результати судово-медичної експертизи”.