У Сумській області зареєстровано понад 16 тис. вимушених переселенців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, у даний час в області налічується 620 вільних місць, з яких 123 – для розміщення працездатного населення (приватне та відомче житло).

«Інші 497 місць передбачені для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-інвалідів (школи-інтернати, будинки-інтернати), а також людей похилого віку», – йдеться у повідомленні.

За даними обласного штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, за призначенням щомісячної адресної допомоги звернулися 10 тис. 871 сім’я. Призначено допомогу 10 тис. 639 сім’ям.

«Загалом внутрішньо переміщеним особам виплачено 54,9 млн грн. На території області міжнародними організаціями, місцевими органами влади, підприємствами, організаціями, волонтерами та приватними особами надано допомоги 10 тис. 550 осіб на загальну суму більш як 5 млн грн», – зазначили у прес-службі ОДА.

Як повідомляв УНІАН, загалом на підконтрольній території Україні органами соціального захисту станом на 25 серпня зареєстровано 1,45 млн вимушених переселенців з Донбасу та Криму.