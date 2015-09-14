У Києві розпочнеться акція з безплатного тестування на ВІЛ-інфекцію

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що вже за традицією таку акцію протягом 5 років поспіль проводить мережа Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва, Київський міський центр СНІДу Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія».

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Тестування відбуватиметься без жодних документів. Кваліфіковані соціальних працівники та медики також зможуть відповісти на будь- яке запитання щодо ВІЛ-інфекції.

Триватиме тестування з 14:00 до 18:00 за графіком: 15 вересня – Солом’янський район, Севастопольська площа, Чоколівський бульвар, 6; 16 вересня – Деснянський район, проспект Лісовий, 19; 17 вересня – Подільський район, площа Шевченка; 18 вересня – Голосіївський район, ст. м. «Теремки»; 21 вересня – Дарницький район, вул. Ялтинська,1; 22 вересня – Шевченківський район, ст. м. «Лук’янівська»; 23 вересня – Святошинський район, вул. Підлісна, 1; 24 вересня – Шевченківський район, ст. м. «Берестейська»; 25 вересня – Шевченківський район, ст. м. «Шулявська».