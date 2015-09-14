У Запоріжжі невідомі обстріляли машину "швидкої"
12:28, 14 вересня 2015Новини регіонів
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У Запоріжжі невідомі обстріляли машину «швидкої допомоги».
В результаті події ніхто не постраждав, але на машині залишилися сліди від трьох пострілів / УНІАН
Як розповів УНІАН керівник незалежної профспілки працівників "швидкої допомоги" Анатолій Сидоренко, інцидент стався напередодні – 13 вересня на території Хортицького району Запоріжжя.
«Близько 19-00, коли машина «Швидкої» виїжджала з мосту, пролунало кілька пострілів. У кареті «Швидкої» на цей момент знаходилася 76-а бригада медиків і пацієнтка, яку везли до 5-ї міськлікарні. В результаті події ніхто не постраждав, але на машині залишилися сліди від трьох пострілів», - розповів Сидоренко.
За попередніми даними, стріляли з пневматичної зброї.
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