Вінниччина: затримано чиновницю, що вимагала від вихователя сімейного дитбудинку хабар
08:40, 15 вересня 2015Новини регіонів
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На Вінниччині викрито чиновницю Могилів-Подільської районної державної адміністрації, яка вимагала 12 тис. грн неправомірної вигоди від матері-вихователя дитячого будинку сімейного типу за відмову від перевірки використання бюджетних коштів, виділених на утримання дітей.
Чиновниця затримана на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в момент отримання коштів. / 1i.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, під час проведення слідчих та негласних слідчих дій задокументовано факт отримання працівником РДА неправомірної вигоди.
Чиновник сьогодні затримана на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України у момент отримання коштів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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