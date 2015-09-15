Вінниччина: затримано чиновницю, що вимагала від вихователя сімейного дитбудинку хабар

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, під час проведення слідчих та негласних слідчих дій задокументовано факт отримання працівником РДА неправомірної вигоди.

Чиновник сьогодні затримана на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України у момент отримання коштів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.