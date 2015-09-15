Пораненого 9-річного Сергія з Донецької області готують до операції

9-річний Сергій Курбонов, який постраждав від розриву гранати у Володарському Донецької області, готується до операції в київській клініці «ОХМАТДИТ», повідомили в прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Також ще четверо поранених під час бойових дій на Донбасі дітей продовжують лікуватися в лікарнях Києва і Запоріжжя.

«У Сергія Курбонова множинні травми і осколкові поранення обличчя та тіла, важкі переломи руки та ноги. Трохи більше тижня тому він переніс операцію з видалення омертвілих тканин. У найближчий четвер Сергійкові зроблять операцію по установці конструкції для зрощення кістки ноги. Гуманітарний штаб за запитом лікарів придбав всі необхідні медикаменти та операційні матеріали», – розповіла Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ахметова.

Також в «Охматдиті» лікується і старший брат Сергія, 11-річний Сашко. Стан дитини медики кваліфікують як задовільний. У цій же лікарні готується до протезування Наташа з Сартани.

У Запоріжжі, як і раніше в стабільно тяжкому стані знаходиться 11-річний Коля Ніжніковський, який також отримав важкі травми при розриві гранати у Володарському. Періодично хлопчик приходить до тями. У нього частково ампутовані обидві ноги і рука, забій головного мозку і проникаюче поранення лівого ока.

7-річний Міша Сігарєв з Мар'їнки відновлюється після перенесеної операції по вилученню осколка з голови.

Всім дітям адресну медичну допомогу на лікування надає Штаб Ріната Ахметова. За заявками лікарів фахівці Штабу оперативно передають у лікарні необхідні медикаменти та операційні матеріали.

За 1 рік роботи Штаб Ріната Ахметова надав допомогу і підтримку в лікуванні та подальшій реабілітації більш як 90 дітям, пораненим під час бойових дій на Донбасі.