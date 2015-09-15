У Донецькій області дві жінки підірвалися на розтяжці

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

Як зазначили в міліції, «попри застереження міліції про небезпеку сходити з траси у зоні поблизу лінії зіткнення, жінки 1950 і 1966 років народження, які рухалися з Донецька до Волновахи, відійшли в посадку і наткнулися на вибуховий пристрій».

Повідомлення про подію надійшло в міліцію близько 11.20.

У результаті вибуху постраждалі дістали осколкові поранення переважно в області попереку і кінцівок. Жінок доставлено до лікарні міста Волноваха.