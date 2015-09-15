У Донецькій області дві жінки підірвалися на розтяжці

17:50, 15 вересня 2015
Новини регіонів
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Біля с. Березового Мар'їнського району Донецької області дві жінки отримали тілесні ушкодження, підірвавшись на розтяжці.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

Як зазначили в міліції, «попри застереження міліції про небезпеку сходити з траси у зоні поблизу лінії зіткнення, жінки 1950 і 1966 років народження, які рухалися з Донецька до Волновахи, відійшли в посадку і наткнулися на вибуховий пристрій».

Повідомлення про подію надійшло в міліцію близько 11.20.

У результаті вибуху постраждалі дістали осколкові поранення переважно в області попереку і кінцівок. Жінок доставлено до лікарні міста Волноваха.

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