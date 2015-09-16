На Львівщині літня жінка постраждала від укусу змії
10:06, 16 вересня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 85-річна жінка постраждала від укусу змії.
Стан потерпілої - середньої тяжкості / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 15 вересня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано 85-річну жительку села Жупани Сколівського району з діагнозом - укус змії в руку.
Стан потерпілої - середньої тяжкості.
У цьому році у Львівській області від укусів змій вже постраждало 28 осіб, з них - 6 дітей.
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