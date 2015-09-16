На Львівщині літня жінка постраждала від укусу змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 15 вересня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано 85-річну жительку села Жупани Сколівського району з діагнозом - укус змії в руку.

Стан потерпілої - середньої тяжкості.

У цьому році у Львівській області від укусів змій вже постраждало 28 осіб, з них - 6 дітей.