На Львівщині після весілля з отруєнням госпіталізовано 13 осіб, з них 3 дитини

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 вересня у місті Бориславі в кафе-барі «Лілея» проводилося святкування весілля. Упродовж 14-15 вересня до інфекційних відділень Бориславської та Стебницької міських лікарень із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 13 осіб, з них троє дітей, які приймали участь в святкуванні.

У всіх хворих відібрано аналізи для лабораторного дослідження. Дрогобицьке міськрайонне управління СЕС у Львівській області розпочало обстеження кафе-бару.

Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень. Складені списки контактних осіб із хворими, проводиться медичне спостереження за контактними.

Стан всіх хворих станом на 06:00 середи, 16 вересня, медики оцінюють як середньої тяжкості. Протиепідемічні заходи продовжуються.