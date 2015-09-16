У Сумській області медичні заклади надали допомогу майже тисячі учасників АТО

У Сумській області медичні заклади за час проведення антитерористичної операції надали допомогу 986-ти учасникам бойових дій на сході України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на начальника управління охорони здоров'я ОДА Сергія Бутенка.

«Станом на 15 вересня 20%, або 197 осіб, звернулися з приводу отриманих травм і поранень, і 80%, або 789 осіб, – це військовослужбовці, які звернулися з приводу хвороб. Причому в 83% з цієї кількості – це вперше виявлені хвороби», – зазначив посадовець.

За його словами, близько 40 учасників АТО на Сумщині отримали інвалідність.

Бутенко також поінформував, що координатором надання допомоги тим, хто приїхав із війни, є Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, що фінансується найкраще з-поміж усіх закладів охорони здоров'я регіону.