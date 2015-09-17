У Сумській області в сім’ях переселенців народилося вже 82 дитини

У Сумській області в сім’ях переселенців з Криму, Луганської та Донецької областей народилося вже 82 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні у форматі «круглого столу» за участю представників громадських організацій, що опікуються питаннями переселенців, повідомила заступник голови Сумської облдержадміністрації Ірина Купрейчик.

За її словами, наразі особливу увагу необхідно приділити питанням надання медичної допомоги та медобстеженням переселенців.

«До закладів охорони здоров’я регіону за допомогою звертався кожний третій вимушений переселенець», - зазначила Купрейчик.

У свою чергу начальник управління охорони здоров’я ОДА Сергій Бутенко повідомив, що у медичних закладах області отримали належну допомогу 5 тисяч тимчасово переміщених осіб, з них 2 тис. 187 дітей віком до 18 років.

Посадовець закликав внутрішньо переміщених осіб звертатись до закладів охорони здоров’я не тільки за умов необхідності лікування, а й для виявлення та попередження хвороби.

«Особливо турбує лікарів поширення туберкульозу в Україні. І основним завданням наразі є забезпечення проходження переселенцями флюорографічного обстеження, яке проводиться безкоштовно в усіх державних лікувально-профілактичних закладах області», - наголосив Бутенко.

Як повідомляв УНІАН, у Сумську область з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей станом на 11 вересня прибули 16 тис. 85 вимушених переселенців, у тому числі 3 тис. 904 дитини і 7 тис. 130 інвалідів та осіб похилого віку.