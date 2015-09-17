У Львові розслідують масове отруєння школярів після обіду в шкільній їдальні

У Львові правоохоронці та спеціалісти СЕС з‘ясовують всі обставини отруєння школярів 15 вересня після обіду у харчоблоці львівської школи №98.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами головного лікаря 4-ої міської поліклініки Львова Остапа Місюри, наразі масових звернень учнів школи №98 до медиків не зафіксовано.

«Більшість дітей перебувають у задовільному стані та госпіталізації не потребують. Лише двоє осіб госпіталізовано, ще двоє осіб звернулись до стаціонару самостійно», - сказав медик.

При цьому лікар не уточнив, яка кількість постраждалих учнів загалом внаслідок харчування у шкільному харчоблоці.

У департаменті гуманітарної політики Львівської міської ради повідомили, що даний шкільний харчоблок 16 вересня закрили до з’ясування обставин. У школі працюють всі необхідні служби, а також правоохоронні органи.

«Харчоблок у школі №98 закрито до з’ясування обставин. Взято проби, результати всього комплексу лабораторних досліджень будуть відомі у понеділок», - зазначили у департаменті.

Як повідомили УНІАН батьки школярів, які навчаються у цій школі, 15 вересня після обіду у шкільному харчоблоку багатьом дітям стало зле, вони раніше прийшли додому зі скаргами на запаморочення, блювоту, діарею і загальну слабкість.

«Переважно отруїлися діти молодших класів, можна сказати, вся молодша школа. Ми зв’язувалися з батьками і збирали підписи, щоб звернутися в міське управління освіти, прокуратуру, санепідемстанцію. Багатьом дітям було погано вже 15 вересня, але на ранок наступного дня стало краще, і вони пішли до школи. Тому можна припустити, що постраждали кілька сотень. За нашою інформацією отруїлися не тільки діти, а й вчителі”, - зазначила представниця батьківського комітету Наталія Сукмановська.

У свою чергу, директор школи №98 Олег Пилявка повідомив журналістам, що 16 вересня на навчання не з’явилися 165 учнів. Втім, за його словами, це ще не означає, що усі вони стали жертвами харчового отруєння.

«Зараз працює комісія. Я не можу сказати конкретно, що усі діти, які не прийшли до школи, отруїлися. В нас таке сталося вперше», - зазначив директор школи.

Загалом у школі №98 навчається близько тисячі учнів.

Наразі правоохоронні органи з‘ясовують всі обставини та причини події, а також кількість постраждалих школярів, яким самостійно надавалася допомога вдома без звернення до медиків.