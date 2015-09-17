У Львівському військовому госпіталі з початку АТО пройшли лікування більш як 3000 поранених бійців

У Львівському військовому госпіталі з початку проведення антитерористичної операції пройшли курс лікування більше трьох тисяч пацієнтів, які отримали поранення або травми, виконуючи завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив 16 вересня під час Міжнародної конференції нейрохірургів, яка проходить у Львові, голова Асоціації нейрохірургів Львівської області полковник медичної служби Іван Богдан.

„З початку агресії росіян у Львівському військовому госпіталі проліковано більше 3-х тис. пацієнтів, які виконуючи завдання в межах Антитерористичної операції отримали поранення або бойові травми в боях з російськими агресорами та бандами, що окупували окремі райони Луганської та Донецької областей. З них було 800 осіб, які отримали травми нервової системи – і центральної, і периферичної”, - зазначив Богдан.

За його словами, за останні півтора роки досвід вітчизняних медичних працівників значно зріс у порівнянні з минулими роками. Суттєво покращено алгоритм надання першої медичної некваліфікованої допомоги, першої медичної кваліфікованої (долікарської) допомоги та першої лікарської медичної допомоги у прифронтовій зоні. Також відчутні кроки зроблено у напрямку реабілітації військовослужбовців з подальшим їхнім поверненням до строю або до суспільного життя.

Довідка УНІАН. У Львові 16–18 вересня проходить міжнародна науково-практична конференція за участі провідних нейрохірургів України, Європейського союзу та ближнього зарубіжжя. Під час конференції, зокрема, розглядаюся питання бойової травми нервової системі та пухлин головного мозку.

В роботі конференції беруть участь провідні українські нейрохірурги, їхні колеги з Азербайджану, Білорусі, Чеської Республіки, Швейцарії.