Одеська ОДА почала на спеціальному сайті публікувати перелік наявних медпрепаратів

Одеська ОДА вперше в Україні почала на спеціальному сайті публікувати перелік медпрепаратів, наявних у лікарнях регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на сайт, який почав функціонувати з 16 вересня, можна вийти за посиланням liky.odesa.ua. Наразі на сайті містяться дані про близько 100 лікувальних установ. Серед них – центральні лікарні районів області, комунальні установи обласного підпорядкування, розташовані в Одесі, - ендокринологічний диспансер, кардіологічний, онкологічний та шкірно-венерологічний диспансери, медичний центр психічного здоров'я, обласна клінічна лікарня. Також – обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф, обласне патологоанатомічне бюро, обласна станція переливання крові, Одеська міська станція швидкої медичної допомоги (обласного підпорядкування) і т. д.

На цей сайт може зайти будь-хто, аби ознайомитися з переліком наявних препаратів, який щоденно оновлюється.

Як пояснили УНІАН у прес-службі ОДА, публікується перелік і кількість наявних ліків, які закуплені за кошти державного або місцевого бюджетів.

«Таким чином, відкрито інформацію про реальну наявність ліків, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно», - зазначили в прес-службі.

Також у прес-службі підкреслили, що щорічно з обласного бюджету витрачаються великі кошти на закупівлю препаратів, додатково отримують ліки від Міністерства охорони здоров'я за 19 державними програмами. Пацієнти про це не знають і купують ліки самостійно, найчастіше – «за порадою» лікарів, які добре обізнані про те, які запаси препаратів зберігаються на складах.

Сайт запущено в рамках проекту з реформування системи охорони здоров'я в області, який реалізовують фахівці ОДА спільно з неурядовою організацією – благодійний фонд «Пацієнти України».

Як зазначила радник голови обласної адміністрації з питань соціального захисту та охорони здоров'я Марія Гайдар, запуск сайту - перший крок у реформуванні охорони здоров'я області.

За словами голови правління БФ «Пацієнти України» Дмитра Шерембея, це перший сайт обласної адміністрації в Україні на який можна зайти і подивитися, «якими ліками мене будуть лікувати».

«Я можу вибрати будь-яку лікарню в області. Ви можете одним кліком дізнатися, які ліки є в наявності в лікарні й вибрати ті, які можна отримати безкоштовно», - зазначив він.

Крім того, вищезазначені переліки препаратів розміщуватимуться на вході в реєстраційні та приймальні відділення в кожній медичній установі області.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, представники ОДА та благодійного фонду «Пацієнти України» підписали меморандум, згідно з яким громадські організації залучатимуться до всіх процесів, пов'язаних із реформуванням системи охорони здоров'я в області.