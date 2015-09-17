За фактом масового отруєння школярів у Львові відкрито кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС у Львівській області, в школі сталося харчове отруєння дітей, переважно учнів 1-4 класів. До медиків звернулося 8 школярів.

У харчоблоку навчального закладу працювала слідчо-оперативна група міліції спільно з працівниками санітарно-епідеміологічної служби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня після обіду у столовій львівської школи №98 багатьом дітям стало зле, вони раніше прийшли додому зі скаргами на запаморочення, блювоту, діарею і загальну слабкість.

«Переважно отруїлися діти молодших класів, можна сказати, вся молодша школа. Ми зв’язувалися з батьками і збирали підписи, щоб звернутися в міське управління освіти, прокуратуру, санепідемстанцію. Багатьом дітям було погано вже 15 вересня, але на ранок наступного дня стало краще, і вони пішли до школи. Тому можна припустити, що постраждали кілька сотень. За нашою інформацією отруїлися не тільки діти, а й вчителі”, - зазначила представниця батьківського комітету Наталія Сукмановська.

У свою чергу, директор школи №98 Олег Пилявка повідомив журналістам, що 16 вересня на навчання не з’явилися 165 учнів. Втім, за його словами, це ще не означає, що усі вони стали жертвами харчового отруєння.

Загалом у школі №98 навчається близько тисячі учнів.