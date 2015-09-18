Миколаївщина: прокуратура розслідує смерть хлопчика в обласній дитячій лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дитина померла 11 вересня.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх службових обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області, підкреслили у відомстві.