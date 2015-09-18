Молода мама намагалася продати новонароджену дитину за 40 тис. грн

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, після отримання інформації від працівників пологового будинку, що одна з породіль Черкас шукає покупця на свою щойно народжену дитину, оперативники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми розробили операцію по її затриманню.

Організувавши контакт породіллі з підставним покупцем, правоохоронці 17 вересня затримали матір в той момент, коли вона передавала своє тижневе немовля покупцю, яке оцінила в 40 тис. грн.

На даний час жінка затримана, з нею працюють слідчі.

Як з’ясувалося, затримана вела аморальний спосіб життя, та вже встигла народити четверо дітей. Відносно всіх дітей її позбавлено батьківських прав. Як вона пояснила слідчим, дитину продала тому, що їй потрібні були кошти на розваги.

Слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції Черкас відкрито кримінальне провадження за ст. 149 ККУ (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

За скоєне їй загрожую позбавлення волі строком до 8 років.