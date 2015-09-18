Понад 10 тис. дітей цього літа оздоровилися за рахунок коштів бюджету Києва

Більше 10 тис. дітей цього літа оздоровилися за рахунок коштів столичного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформувала заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час підсумкового засідання штабу з оздоровлення.

За її словами, з київського бюджету на оздоровлення було виділено 29 млн грн.

«Окрему увагу було надано дітям киян - учасників АТО, а також дітям з числа переселенців. Для майже 300 дітлахів нам вдалося організувати відпочинок за кордоном, ще понад 2 млн грн міська влада виділила на забезпечення відпочинку в Україні – близько 350 столичних школярів відпочили в Херсонській області», – повідомила Старостенко.