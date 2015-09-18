У Львові свідоцтва про народження дитини видають у пологових будинках

У Львові стартував пілотний проект з видачі свідоцтв про народження дітей у пологових будинках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, реалізація проекту почалася у львівському пологовому будинку №1.

Сьогодні з рук міністра юстиції Павла Петренко та Львівського міського голови Андрія Садового свідоцтва про народження дитини отримали 13 мам.

«Щоб зробити маленький внесок для комфорту тих українок, які народжують нам майбутнє покоління, Міністерство юстиції почало у Львові пілотний проект з видачі без бюрократії і без черг свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Це дуже проста, але дуже потрібна ініціатива. Завдяки їй українські батьки після народження дитини більше не будуть змушені стояти в чергах в РАЦСах», - зазначив Петренко.

За його словами, щоб отримати свідоцтво в пологовому будинку, достатньо заповнити відповідну заяву.

«Тут у пологовому будинку працюють фахівці Міністерства юстиції. Мами або їхні чоловіки можуть на місці заповнити відповідні документи. Наші співробітники відразу видадуть свідоцтво про народження. З пологового будинку ви забираєте дитину з документами, які засвідчують її народження», - сказав міністр юстиції.

Петренко підкреслив, що протягом найближчого тижня цей сервіс почнуть надавати і в інших пологових будинках Львова.