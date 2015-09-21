Львівщина: у лікарнях залишається 15 осіб, які були госпіталізовані після весілля

У лікарнях Львівщини залишається 15 осіб, які були госпіталізовані після святкування весілля в кафе-барі /

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

"Станом на 19 вересня із 17-ти осіб, з них 3 дитини, яких після святкування 12 вересня весілля у місті Бориславі було госпіталізовано до інфекційних відділень Бориславської та Стебницької міських лікарень, на стаціонарному лікуванні залишається 15 осіб, з них 1 дитина (18 вересня 2 дітей у задовільному стані виписані додому)", - зазначається у повідомленні.

Стан всіх госпіталізованих – середньої важкості.

Джерело збудника інфекції та причина спалаху встановлюються.