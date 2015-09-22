Двоє молодих киян загинули від ураження електрострумом, намагаючись зробити селфі

В суботу двоє молодих киян загинули, намагаючись зробити селфі. Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, в суботу о 4:37 24-річний житель Києва заліз на дах електропоїзда на станції залізничного вокзалу «Київ-Московський». «Але сфотографуватися не встиг: доторкнувшись до проводів електричної напруги, отримав потужний розряд», - сказано в повідомленні.

У міліції відзначають, що в той же день близько 22 години 18-річний киянин піднявся на цистерну поїзда, який знаходився на залізничній станції «Київ-Петрівка», намагаючись зробити селфі, але загинув від ураження електрострумом.

У Голосіївському та Оболонському районних управліннях міліції столиці події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок. Проводиться досудове розслідування.