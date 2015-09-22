У столичній гімназії через підвищення у повітрі рівня шкідливих речовин обмежено навчання

У столичній гімназії «Київська Русь» через підвищення у повітрі рівня шкідливих речовин обмежено навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, навчання у гімназії обмежено з 22 вересня.

Відповідне рішення прийнято Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи результати лабораторних досліджень проб повітря, здійснених державною установою «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Прийнято рішення ізолювати приміщення, в яких за результатами досліджень виявлено підвищений рівень шкідливих речовин.

Крім того, Головне управління Санітарно-епідеміологічної служби України у місті Києві спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА проводить повну лабораторну перевірку усіх приміщень гімназії на предмет вмісту шкідливих речовин та їх концентрації.

За попередніми даними фахівців, зважаючи на те, що навчальний заклад був введений в експлуатацію два роки тому, можливим фактором впливу на забруднення повітря є недотримання будівельних технологій та вимог.

На час перевірки та вимушеної перерви у начальному процесі для школярів буде організовано роботу чергових груп поза межами гімназії, екскурсії тощо.